In Ihrem neuen Film «Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen» werden das Klima und die Luftverschmutzung thematisiert. Wie gingen Sie vor, um Wissen darüber zu vermitteln?

Dass der Film die Themen Luft und Klimakrise aufgreifen soll, stand von Anfang an fest. Auf dieser Basis bestimmten wir geeignete Drehorte wie etwa die Stadt Ulan Bator in der Mongolei, in der die Luftverschmutzung besonders hoch ist. Später kamen die Protagonisten und schliesslich die Geschichte hinzu, welche wir über die Grundthemen stülpten. Diese beinhaltet eine wiedergefundene Freundschaft und eine Schatzsuche. Mit der Geschichte wollen wir die Kinder emotional einbeziehen und auf der dokumentarischen Reise bei der Stange halten.