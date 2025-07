«In der Pfadi gibts keinen Leistungsdruck»

So hat die Pfadi nach und nach ihr Leben geformt. Das merkt man auch an diesem Sonntag in Winikon LU. Es ist Besuchstag der Abteilung St. Georg Gossau-Niederwil, die auf einer Anhöhe etwas ausserhalb des Dorfes ihr zweiwöchiges Sommerlager verbringt. Egli besucht ihre 14-jährige Tochter Selina. Eilig läuft sie im grünen Pfadihemd über die Wiese, an den hellbraunen Zelten vorbei. Als Egli ihre Tochter im Gewusel entdeckt, winkt sie ihr zu. Es wirkt für einen Moment so, als wäre Egli am liebsten selbst nochmals 14 Jahre alt, um ebenfalls am Lager teilnehmen zu können. Als Co-Präsidentin ist sie selber nicht mehr als Leiterin aktiv, getreu dem Motto «Junge leiten Junge» hat sie der jüngeren Generation Platz gemacht. Dafür kocht sie noch einmal pro Jahr in einem Ausbildungslager.