Wie geht spielerisches Langlaufen?

In Engelberg haben wir zum Beispiel einen Nordic-Parcours eingerichtet. Das ist ein Park, in dem Kinder die Fahrsicherheit auf Langlaufskis erlernen, indem sie durch Törli fahren oder über Wippen kippen. Es hat auch Schanzen für die, die es etwas wilder mögen. Das macht den Kindern unheimlich Spass. So bewegen sich die Kinder und zum Teil auch mutige Eltern durch den Parcours und gewinnen so fast unbemerkt mehr und mehr Bewegungserfahrung.