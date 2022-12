Die fünf coolsten Bastelbücher für Weihnachten

Alle, die mit Kindern zusammen leben, wissen: Auch wenn die Idee noch so perfekt ist und das Bastelmaterial noch so schön glitzert: Irgendwann ist die Luft raus. Und was nützt dann ausnahmslos immer? Frische Luft! Ein winterlicher Spaziergang tut aber nicht nur gut und bringt Gross und Klein wieder «auf Normaltemperatur» – er ist auch Ausgangslage für die Projekte im neuen wunderbaren Kreativbuch «Winterzauber – Naturideen zum Kochen, Backen, Werkeln» von Natalie Friedrich aus dem Kosmos-Verlag. Ein Team um die Foodbloggerin (Holunderweg 18) gibt Anleitungen für echt hübsche Deko, Mitbringsel und feine Rezepte – die sich natürlich auch alle wunderbar als Geschenk eignen. Die Ideensammlung ist angereichert durch Geschichten rund um den Wald und seine Tiere. So gehen die kleinen Bastlerinnen und Bastler nach der Pause an der frischen Luft garantiert wieder topmotiviert ans Werk!