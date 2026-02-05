Lohnt es sich noch, für Kinder eine Fotokamera anzuschaffen?

Für Sonderegger steht dabei weniger das Festhalten von Momenten im Vordergrund als das bewusste Gestalten. «Spannend wird Fotografie für mich, wenn man lernt, Einfluss auf das Bild zu nehmen – über Perspektive, Bildaufbau und Licht.» In seinen Kursen arbeitet er oft mit Modellbau: «Wenn wir die Welt schrumpfen, kann plötzlich eine Giraffe auf dem Tisch stehen. Wir bauen Landschaften, inszenieren Licht und erschaffen gemeinsam Bühnen.» Mit diesem künstlerischen Zugang können Kinder sich eine eigene Bildwelt erschaffen – fast wie in der Malerei.