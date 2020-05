Bei der Sinnesmeditation handelt es sich im Grunde genommen um eine Achtsamkeitsübung, denn es geht darum, seine Umgebung bewusst wahrzunehmen. Wie tönt sie? Wie riecht sie? Wie fühlt sie sich an? So wird die Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt gelenkt. Kinder können ihre Sinne mit einem ganz einfachen Hilfsmittel anregen: einem Tannzapfen. Wie fühlt er sich auf der Haut an? Wie klingt es, wenn man mit dem Fingernagel über seine Schuppen fährt? Wonach duftet er? Wenn man jede Sekunde so bewusst erlebt, dann vergehen die drei Minuten wie im Nu! Fortgeschrittene können das Experiment auch mit essbaren Objekten wiederholen. Ihr werdet sehen: So intensiv haben Erdbeeren noch nie geschmeckt!