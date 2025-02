Mehr Spass und Sicherheit an der Fasnacht

Die Fasnachtszeit erreicht ihren Höhepunkt: Am kommenden Wochenende beginnt die berühmte «Lozärner Fasnacht» mit dem Urknall am Schmutzigen Donnerstag, 27. Februar. Vom 10. bis 12. März folgen die «drey scheenschte Dääg», wie die Basler ihre Fasnachtsfestivitäten nennen. Und in vielen grösseren und kleineren Ortschaften in der ganzen Schweiz besuchen Familien einen Umzug, um kostümiert das Ende der Winterzeit zu feiern.