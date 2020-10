So süss! Der kleine Fritz ist auf einer Velotour mit Mama Isabell Horn, 36, friedlich eingeschlummert. Und die Schauspielerin («Gute Zeiten, schlechte Zeiten») hatte eine gute Idee, wie sie verhindern kann, dass der Kopf des Eineinhalbjährigen nicht immer wieder ungemütlich nach vorne kippt: Sie zog ihren BH aus (oder hatte sie zufällig einen zweiten dabei oder gerade einen neuen gekauft?) und fixierte ihn damit an der Rückenlehne des Fahrradsitzes. Aus dem Büstenhalter wurde also ein Babyhalter, wie eine Followerin ihren Instagram-Post kommentierte.