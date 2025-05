Öko-und Stoffwindeln als Alternativen zur Einwegwindel

1. Ökowindel

Zwar sind auch Ökowindeln nur einmal verwendbar und müssen danach in den Müll – immerhin sind sie aber aus überwiegend nachwachsenden Materialien hergestellt, grösstenteils biologisch abbaubar, enthalten weniger Schadstoffe und sind hautverträglicher. Der grösste Vorteil: Ökowindeln sind genauso einfach in der Handhabung wie herkömmliche Windeln – wer also zumindest ein bisschen nachhaltiger wickeln will, aber den Mehraufwand von Stoffwindeln scheut, fährt mit der Ökowindel gut. Der grosse Nachteil allerdings ist, dass sich der Abfallberg nicht verkleinert. Ausserdem sind Ökowindeln teurer als die herkömmlichen. Verschiedene Schweizer Anbieter verkaufen Öko- und Biowindeln, die Produkte von BeNappy oder Swilet zum Beispiel sind auch in der Schweiz hergestellt.