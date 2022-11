Was antworten Sie Eltern, die sich Sorgen machen wegen der Verletzungsgefahr?

Da kann ich aus eigener Erfahrung sagen: Ich bin seit über 20 Jahren in der Kampfsportschule Aarau. Ich habe im Jugendalter angefangen und in dieser ganzen Zeit nie eine Verletzung erlebt. Man geht die Übungen mit grossem Bewusstsein an und wendet gefährliche Schläge nie zum Spass an. Ich würde behaupten, beim Fussball verletzen sich deutlich mehr Menschen.