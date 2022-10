Prinz Georges Hobby macht Mama Kate Sorgen

Es gibt vieles, was Kinder in ihrer Freizeit so alles anstellen können. Von den Klassikern malen, basteln, musizieren und draussen spielen, bis zu ersten Gehversuchen in diversen Sportarten. Da würde sich für einen Mini-Royal wohl am ehesten Tennis oder Cricket anbieten, vielleicht auch noch Fussball oder Turnen. Doch Prinz George hat sich für einen anderen Weg entschieden. Der 9-Jährige fährt gerade voll auf Kampfsport ab.