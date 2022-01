So modern die Jugendherberge in Scuol mit Sichtbeton und Lederlounge in der Lobby daherkommt – in den Zimmern mit den Kajütenbetten kommt dann doch das gute alte Jugi-Gefühl auf. «Schon meine Kinder haben in den Ferien in Jugis mit Stockbetten geschlafen – sie wollten nur nie oben liegen», sagt Janine Bunte, 49, und schmunzelt.