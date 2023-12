So bewahrt ihr die Weihnachts-Magie für ältere Kinder

In der Regel beginnen Kinder im alter von zirka sieben Jahren an den Weihnachts-Mythen zu zweifeln. Ist der Glaube ans Christkind oder den Weihnachtsmann trotzdem noch relativ stark verankert, kann man sie auf behutsame Weise an die Wahrheit heran führen. Mit einer «Übergangswahrheit» sozusagen. Die könnte beispielsweise so aussehen, dass die Eltern dem Weihnachtsmann aushelfen müssen, weil er extrem viel zu tun hat.