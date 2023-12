So engagieren auch wir uns wie Prinzessin Kate

Wie geht man da als Elternteil am besten vor, an wen muss man sich wenden und was st zu beachten?

Einfach einmal bei einer Organisation anrufen und nachfragen! Beim Schweizerischen Roten Kreuz haben wir zum Beispiel die kantonalen Verbände des SRK, die am besten wissen, was direkt in der Region angeboten wird. Oder aber man fragt direkt bei einer Institution, zum Beispiel in einem Alters- und Pflegeheim, nach. Wichtig ist immer, dass alle Beteiligten einverstanden sind, natürlich auch die Kinder selbst. Freiwilligenarbeit muss freiwillig sein. Gleichzeitig ist es wichtig, dass, wenn man sich für etwas meldet, die Einsätze dann auch gemacht werden, zumindest von den erwachsenen Personen.