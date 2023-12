So kann Meghan Archies Leidenschaft für Fotografie fördern

Fotokurs statt teure Kamera

Sind die Kinder bereits etwas älter (8 bis 10 Jahre) und interessieren sie sich für die technischen Aspekte der Fotografie, dann gibt es in diversen Regionen der Schweiz Fotokurse für Kinder, in denen ihnen auch theoretisches Wissen vermittelt wird. Anstelle einer teuren Kamera könnte man den kleinen Fotografen zu Weihnachten also erstmal einen Gutschein für einen Kurs schenken.