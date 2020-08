Heute, erzählt mir Zahra, lebt sie mit ihrer Mutter und vier Geschwistern in Au ZH und besucht die Sek A. Im Sommercamp von Laureus ist sie zum zweiten Mal dabei. 2019 hat sie den Spass am Tanzen entdeckt und ihre «jetzt beste Freundin» kennengelernt. Die positive Atmosphäre half ihr auch, traumatische Erlebnisse aus der Vergangenheit, etwa von der Flucht, zu verarbeiten und auf Menschen zuzugehen. «Vorher war ich so schüchtern. Nun traue ich mich mehr und will auch anderen helfen, offener zu sein.» Zahra beeindruckt mich – mit ihrem flüssigen Hochdeutsch und ihrer neugierigen, hilfsbereiten und mutigen Art.