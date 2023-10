Was gehört eigentlich alles in eine Matschküche? Wasser ganz sicher, Kübel und Becher zum rumpanschen, Rührgerät. Auch sehr beliebt sind Kreiden und eine Raspel, so dass die Kinder Kreidemehl herstellen und daraus Kuchen backen können. Sand brauchts, mit geeigneten Förmchen. Und, diese Zutat für die perfekte Matschküche kennen viele gar nicht: Erdknete.