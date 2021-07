Themen- und Erlebniswanderwege spriessen wie Pilze aus dem Boden. Schweiz Tourismus fasst sie mit anderen Familien-Ausflugszielen in der App «Family Trips» zusammen. Die App enthält bereits mehr als 1000 Tipps, und zweimal jährlich kommen neue dazu. So bleibt man automatisch inspiriert und up to date.