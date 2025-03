So wird der Besuch im Altersheim für Kinder lustig

Traditionelle Lieder

Traditionsbehaftetes an die nächste Generation übergeben – für uns oft gar nicht so einfach. Oder singt ihr etwa einfach so aus dem Stegreif «Vo Luzärn gäge Wäggis zue», «es Burebüebli», «i dr Schwyz» und «Det äne am Bärgli»? Senioren wahrscheinlich eher als ihr – vielleicht lehren sie euren Kindern eines der tradtionellen Lieder und können zusammen singen oder Musik hören.