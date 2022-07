So wird der Wander-Ausflug mit Kindern ein Erfolg

Wandern mit Kindern ist so eine Sache: So lange es viel zu erleben gibt, sind sie voller Elan dabei, entdecken Tiere im Wald, besondere Pflanzen am Wegrand und springen über Bäche. Doch auf der Route lauern auch so einige Tücken, welche die Motivation der Kleinen rasch in den Keller sinken lassen. Mit der richtigen Vorbereitung lässt sich das jedoch vermeiden.