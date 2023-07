Sollten Kinder in den Schulferien lernen?

Erholung ist nötig, um Energie zu tanken

Die meisten Experten sind sich einig: Ferien sind auch für Schülerinnen und Schüler zum Entspannen und Erholen da. So sagt etwa die Berliner Lehrerin Viola Patricia Herrmann gegenüber leben-und-erziehen.de: «Schulkinder brauchen vor allem Erholung in den Ferien, um ihre Akkus wieder aufzutanken.» Je entspannter die Kinder aus den Ferien in den Unterricht zurückkehren, umso besser können sie sich konzentrieren. Ganz ähnlich tönt es bei Fabian Grolimund, Psychologe und Lehrbeauftragter an der Universität Fribourg im Gespräch mit familienleben.ch: «Ferien sind eine Zeit der Entspannung und Erholung, auf die Kinder angewiesen sind»