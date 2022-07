Ein Campingurlaub verspricht Abenteuer pur. Wildtiere in der Natur beobachten, in versteckten Seen baden und auf verwunschenen Waldlichtungen bräteln – kein Wunder, ziehen es immer mehr Eltern vor, mit ihren Kindern im Wohnmobil, Wohnwagen oder mit dem Zelt zu verreisen, statt die Ferien in einem Hotel zu verbringen. Doch so unkompliziert Campingferien wirken: Wer noch ungeübt ist und den Nachwuchs dabei hat, sollte einiges beachten und organisieren, bevor die Reise losgeht.