Das gilt es bei Winterspaziergängen mit Babys zu beachten

1. Kleidung

Da Babys nicht durch die Schneelandschaft toben können, sondern noch im Kinderwagen liegen, können sie sich nicht durch Bewegung aufwärmen. Zudem verlieren sie schneller Körpertemperatur als Erwachsene. Es ist darum wichtig, dass Babys vor dem Spaziergang gut eingepackt werden. Am besten schützt das Zwiebelprinzip vor Unterkühlung. Mehrere Kleider-Schichten sind also besser, als nur eine dicke. Die Basis bildet ein Body, darüber werden Strumpfhosen und ein langärmliges Shirt angezogen. Als oberste Schicht eigenen sich Schnee-Overalls, da sie bei Bewegungen nicht verrutschen. Zudem kann er rasch ausgezogen werden, falls man einen Stopp an der Wärme einlegen möchte. Da Babys über den Kopf am schnellsten Wärme verlieren, ist eine gefütterte Mütze essenziell, genauso wie Handschuhe.