Noch bis am 30. April geöffnet ist der Osterweg in Altendorf SZ. Auf dem Rundwanderweg, der vier Kilometer lang ist, wird an 20 Posten eine abenteuerliche Ostergeschichte erzählt. Sie heisst «Abgetaucht» und soll die kleinen und grossen Besucher nach Griechenland entführen. Für den Abend vom Ostersamstag ist ein Fackelspaziergang geplant und am Ostersonntag und -Montag ist unterwegs der Hase Beni anzutreffen. Zudem wird am Osterwochenende ein spezielles «Oster-Beizli» betrieben. Die Strecke ist kinderwagentauglich.