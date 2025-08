Weit weg in die Ferien! Davon träumt der zehnjährige Nick aus Zürich schon lange. Doch die Reise blieb ein Traum, denn der Viertklässler hatte «richtig grossen Respekt» vorm Fliegen. So gross, dass er ein Flugangstseminar für Kinder am Flughafen Zürich besuchte.