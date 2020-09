Über 80 Millionen Nutzerinnen und Nutzer tummeln sich auf Wattpad. 2 Millionen Autorinnen und Autoren haben seit der Gründung 2006 565 Millionen Geschichten in 50 Sprachen verfasst. Ein grosser Teil davon sind Kinder und Jugendliche. Wer sich registriert, kann eigene Geschichten in diversen Kategorien verfassen, von Kindergeschichten und Jugendbüchern über historische Romane bis zu Sachbüchern. Lesen kann man die Storys seit diesem Jahr auch ohne sich zu registrieren. Wer als Autorin oder Autor auf sich aufmerksam machen will, nimmt an den «Wattys» teil, dem mittlerweile grössten Online-Schreibwettbewerb der Welt.