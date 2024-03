So ist man am Tag danach dennoch fit genug, um den Sonntag mit der Familie zu geniessen. «Egal wie sehr man sich die Care Arbeit aufteilt, wenn um 6 Uhr morgens am Sonntag die Blockflöte dran ist, ist man dann eben einewäg wach.» Nadja Zimmermann pflichtet lachend bei: «Auch ohne Blockflöte möchte ich den Sonntag, auch nach einem Partyabend, nicht unbedingt total verschlafen. Ich mag den Sonntag so als ganzen Tag ganz gerne.» Sie geniesse an Sonntagen gerne ein schönes Frühstück mit Rührei und Pancakes. «Und dann einfach schauen, was der Tag bringt. Mal ins Kino, mal in einen dieser Rätselräume oder einfach nur Reden und Zusammensein und vor allem nichts müssen. Das ist das Schöne am Sonntag. Das Nichtsmüssen.»