Wer glaubt noch alte Mythen über Zecken?

Weder in den Bergen noch in der Stadt ist man vor Zecken sicher

Wer in der Schweiz vor Zecken flüchten möchte, muss schon hoch hinaus. Zecken kommen bis auf eine Höhe von 1500 bis 2000 Metern über Meer vor. Beliebte Bergdestinationen, wie etwa der Oeschinensee im Berner Oberland, liegen noch unter der Zecken-Grenze. Obwohl diese mit der Baumgrenze fast übereinstimmt, ist auch die Annahme, dass Zecken nur im Wald leben, falsch. Sie kommen in Büschen, in Wiesen, in Stadtgärten und auf bepflanzen Balkonen vor. Und manchmal sogar in unseren Wohnungen. Zecken können nämlich in abgelegten Kleidern unter den optimalen Bedingungen noch mehrere Tage weiterleben.