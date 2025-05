Was, wenn ein Kind am grossen Tag keine Lust hat mitzumachen?

Das ist selten, kann aber passieren. Kinder sind unberechenbar – auch wenn alles geprobt wurde. Ich habe zwar selten erlebt, dass ein Plan gar nicht klappte, aber ich empfehle dennoch immer, einen Plan B bereitzuhalten. So lässt sich Druck auf das Kind vermeiden. Man kann am Morgen der Hochzeit die Stimmung des Kindes beobachten und spontan entscheiden. Es gibt auch die Möglichkeit, mit einem Kind im Vorfeld ein Video oder eine Audioaufnahme zu machen, die im entsprechenden Moment abgespielt wird. Das ist oft sehr herzig.