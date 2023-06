Yaël Meier erlebte den Hitze-Horror

Tipps für sommerliche Zugreisen mit einem Baby

Als Familie mit dem Zug zu verreisen, ist nicht nur umweltschonend, sondern in der Regel auch ziemlich entspannt. Das Unternehmer-Paar Yaël Meier und Jo Dietrich erlebte kürzlich aber eine wahre Horrorfahrt: Ihr Zug blieb mehrere Stunden stecken und die Klimaanlage fiel aus. Für ihr Baby sei es «gefährlich heiss» geworden. Hier erfahrt ihr, was es in solchen Notfällen zu beachten gilt.