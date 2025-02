Zehn coole Spiele aus Klopapierrollen

Kartonversion von «S.O.S. Affenalarm»

Kennt ihr «S.O.S. Affenalarm»? Bei dem Geschicklichkeitsspiel tummeln sich in einer Plastikpalme viele kleine Affen auf und zwischen verschiedenfarbigen Stäbchen. Die Mitspielenden werfen reihum den Farbwürfel und ziehen ein Stäbchen der gewürfelten Farbe aus der Palme – möglichst so, dass dabei keine Affen herunterfallen. Sonst müssen sie diese nämlich behalten, und wer am Schluss am meisten angesammelt hat, verliert. Vom Spiel lässt sich mit einer Kartonrolle ganz einfach eine DIY-Miniversion basteln: Die Rolle (zwei aufeinander gesteckte Klopapierrollen oder eine Haushaltpapierrolle) ist die Palme, mit Messer oder Schere oder Aale stecht ihr auf verschiedenen Höhen je vier Löcher hinein, in die ihr je zwei Stäbchen (zum Beispiel Holzspiesschen oder Trinkhalme) steckt. Die Stäbchen bemalt ihr zuvor in den Farben eures Farbenwürfels. Anstatt Äffchen nehmt ihr Murmeln, Holzperlen oder kleine Pompons, am unteren Rand der Kartonrolle macht ihr vier Öffnungen, durch welche die «Kugeläffchen» hinausrollen können. Auch hier gewinnt, wer am Schluss am wenigsten Äffchen, beziehungsweise Kügelchen, gesammelt hat.