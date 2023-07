Reise visualisieren

Für kleinere Kinder gelingt das zum Beispiel mit je einem Zettelchen pro Stunde oder halbe Stunde, das sie von einem Blatt abreissen können (dafür zeichnet ihr die Zeitabschnitte auf einer Seite aus einem Magazin oder Prospekt ein oder schneidet sie vor), für grössere zeichnet ihr auf einer Karte eure Route ein, mit geplanten Stopps und wenn möglich Highlights, zum Beispiel eine Raststätte mit coolem Spielplatz, eine Pause an einem See etc.