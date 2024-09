Die eigentliche Übung geht so: Wenn ihr die Farbkleckse wieder hervorholt, schaut sie an und versucht euch vorzustellen, was ihr alles darin erkennen könnt. Fast immer zeichnet sich ein Gesicht ab, manchmal auch ein Gegenstand. Oder ein Buchstabe? Zeichnet nun die Konturen eurer Entdeckung nach, bis sie auch für andere klar sichtbar ist. Immer wieder lustig, was man alles in einem ganz unspektakulären Farbfleck entdecken kann.