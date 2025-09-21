Friedensnobelpreis für alle Kinder der Welt 

Eine ganz andere Idee, wer den Preis 2026 bekommen sollte, lanciert Bernhard Hanel (57). Er schlägt vor, den Preis jenen zu geben, die in der Regel keine Stimme haben, kein Gehör finden. Hanel stellt die Frage in den Raum: «Was wäre, wenn 2026 allen Kinder der Erde gemeinsam der Friedensnobelpreis verliehen würde?» Der Deutsche, der im Schwarzwald lebt, sagt zu Blick: «Der Friedensnobelpreis für alle Kinder wäre keine romantische Verklärung, sondern würde uns allen eine existenzielle Frage stellen: Welche Welt wollen wir für die Kinder bauen?»