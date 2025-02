Der vierfache Vater weiss seit jungen Jahren, weshalb jede Sekunde zählt. «Ich war schon immer ein wilder Kerl», sagt er und spielt damit auf seinen früheren Drogenkonsum an. Die Folge: ein Schlaganfall mit 25! «Ich bin froh, dass damals so schnell Hilfe gekommen und alles gut ausgegangen ist. Das war definitiv ein Wendepunkt in meinem Leben.»

Doch nicht nur die eigene Erfahrung hat ihn zum Mitmachen bei diesem Projekt bewegt, sondern auch die langjährige Freundschaft mit «Jüre». «Er hat mich 2011 beim Konzert mit dem Heli in die Arena Thun eingeflogen. Seither sind wir immer wieder zusammen unterwegs – am Boden und in der Luft.»