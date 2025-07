Hausbesuch beim Comic-Zeichner Philippe Chappuis

Entspannt sitzt er in einem tiefen Ledersessel in seinem Haus und erzählt. Er habe damals aus seiner ersten eigenen Wohnung an der Rue du Collège 12 in Carouge aus dem Fenster geschaut, direkt auf den Pausenplatz einer Primarschule. «Die Kinder rannten einander hinterher, veranstalteten ein riesiges Geschrei, und in meinem Kopf machte es ‹paff›: Meine eigene Schulzeit war wieder da – und die Idee zu Titeuf.» Der Name kommt von «petit œuf», kleines Ei, wegen des Eierkopfs des Comic-Helden. Heute schmückt eine Bronzestatue von Titeuf den Pausenplatz in Carouge, und am Haus gegenüber weist eine Tafel auf seinen Geburtsort im Jahr 1990 hin.