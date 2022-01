Helene Fischers Baby ist da!

Eines ist sicher: Mangeln wird es der Tochter des Superstars an nichts. Helene Fischer gilt als eine der bestverdienenden Musikerinnen der Welt. Bereits mit zwanzig war sie Millionärin, ihr geschätzter Verdienst pro Jahr liegt bei einer Million Euro. Trotzdem darf davon ausgegangen werden, dass sie ein Auge darauf haben wird, den Nachwuchs nicht zu sehr zu verwöhnen. «Ich komme aus einem bescheidenen Elternhaus. Die Leute können sich nicht vorstellen, wie normal mein Leben ist», sagte sie erst kürzlich in einem Interview mit der «Zeit». Zudem wird das Baby wohl schon in ganz jungen Jahren mit der Mama auf Tour sein - die grosse «Rausch»-Tour von Helene Fischer findet bereits nächstes Jahr statt.