«Hey KI, hilf mir bei den Hausaufgaben!»

Wo beginnt das Plagiat?

Michael In Albon: «Ist etwas, das ich mit Unterstützung von KI erstellt habe, eine Eigenleistung? Ja und nein. Ich erkläre das gern anhand der Wissenschaft: Wenn man dort Ideen anderer nutzt, muss man sie zitieren. Bei KI sollte man das genauso handhaben. Wenn ich mir eine Struktur oder Idee hole, sollte ich das deklarieren und die Texte immer in eigenen Worten ausformulieren. Einfach Texte von KI kopieren ist wie abschreiben. Die Grenze ist dort, wo kein eigener Denkprozess mehr stattfindet.»