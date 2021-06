Wer modern und frisch daherkommen will, aber nicht gerade der Wagemut in Person ist (oder wenn die Eltern ihr Veto einlegen), greift zum dem Stilmittel, das seit einiger Zeit in mehr oder weniger allen Coiffeursalons trendet: Seiten rasieren, obere Haarpartie länger lassen, und so frisieren, wie man sich fühlt. Mal nach vorne, mal zur Seite, mal nach hinten. Funktioniert auch mit Locken.