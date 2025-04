Hier sind die Fotos deiner Kinder am sichersten  

Auch kleine Kinder um Erlaubnis fragen

Und was raten die Expertin und der Experte nun Eltern und Familienmitgliedern? «Wer sein Kind im virtuellen Raum zeigt, sollte das Gesicht auf keinen Fall von vorne zeigen und markante Besonderheiten wie Muttermale nicht darstellen», sagt Regula Bernhard Hug. Dies habe sich auch bei Influencerinnen und Influencern bewährt. Ebenfalls sollen Eltern möglichst früh damit beginnen, Kinder zu fragen, ob es in Ordnung sei, diese zu fotografieren. Und sie fügt an: «Familien können die herzigsten Bilder ja auch ausdrucken.»