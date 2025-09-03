Hilfe, mein Kind mobbt andere: Was soll ich tun?

2. Einsicht fördern statt bestrafen

Das mobbende Kind zu bestrafen, sei kontraproduktiv, sagt Broger, da es zu einem Vertrauensverlust führen könne. «Viel hilfreicher ist es, gemeinsam mit dem Kind zu besprechen, wie die Situation verändert werden kann: Was kannst du konkret tun? Welche nächsten Schritte sind sinnvoll? Wie kann ich dich dabei unterstützen?» Es gehe darum, Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, aber auch Raum zu geben für eigene Ideen.