Vielleicht hilft es, wenn ihr vor dem Einschlafen gemeinsam betet oder meditiert. Ihr könnt euch mit der Bitte nach einer ruhigen Nacht und Schutz an einen Gott wenden oder an die Natur. An eine nahe Bezugsperson, den Schutzengel oder das Universum. Oder was immer für euch passt.