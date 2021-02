Wer könnte das besser wissen als er? Bassist, Produzent und somit Taktgeber der international erfolgreichsten Schweizer Rockband. Nach mehr als 46 Jahren, über 2000 Konzerten und 16 Millionen verkauften Tonträgern wollten sich Krokus mit einem Big Bang von den Bühnen dieser Welt verabschieden. Sie waren gerade in Mexiko, als ihnen Covid – wie so vielen anderen auch – den Live-Stecker zog. «Wir würden die Tour gern zu Ende bringen. Ob das möglich sein wird, steht in den Sternen», sagt Chris.