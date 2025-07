«Ich hatte das Gefühl, ich sei selbst schuld»

Wenn ein Kind erzählt, dass es gemobbt wird – was sollen Eltern tun?

Mobbing entsteht fast immer in der Schule. Darum ist es sinnvoll, in Absprache mit dem Kind die Lehrperson einzubeziehen. Sie trägt die Verantwortung, dass sich alle in der Klasse wohlfühlen. Hört das Mobbing in der Schule auf, endet es meist auch im Netz.