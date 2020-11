Lange ist Tamara unschlüssig, ob sie nicht trotz ihrer traumatischen Erfahrung nochmal eine natürliche Geburt wagen soll. Yannis nimmt ihr die Entscheidung ab: Er bleibt einfach in Steisslage sitzen. Drei Wochen vor Geburtstermin wird er am 12. August 2020 per Kaiserschnitt geholt. Die Freude über den Buben ist riesig. «Wir wussten das Geschlecht nicht. Aber dass es ein Bub ist, ist irgendwie erleichternd, so läuft man nicht Gefahr, zu fest zu vergleichen», sagt Tamara.