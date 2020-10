Ich liebe es, im Graben unten zu pickeln und zu schaufeln, bis ich ausgepowert bin. In den ersten Stifti-Wochen war ich abends totkaputt und schlief sofort ein. Aber man gewöhnt sich an diese harte Arbeit. An Hitze und Kälte auch. Sogar an die blöden Sprüche. Strassenbau ist eine Männerwelt, da musst du als Frau kontern können, wenn die Kollegen witzeln. Mein Rezept: Ich gebe jeweils noch fieser oder noch weiter unter der Gürtellinie zurück – das sitzt dann meistens.