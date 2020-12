Cristiano Ronaldos Pläne für seinen Sohn

Dass man als Vater stolz auf seinen Nachwuchs sein möchte, ist normal. Dass man ihn dereinst gern in den eigenen Fussstapfen sehen würde, auch. «Wenn Sie mich fragen, ob ich will, dass mein Sohn Fussballer wird, dann will ich das natürlich», sagt Cristiano Ronaldo, 35, der portugiesischen Zeitung A Bola am Rande der «Global Soccer Awards» in Dubai, wo er am 27. Dezember zum besten Fussballspieler des Jahrhunderts gekürt wurde.