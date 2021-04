Nun könnte man das Ganze natürlich als Seitenhieb an ihren Ex-Mann Brad Pitt, 57, abtun, mit dem sie sich seit der Trennung 2016 immer wieder mal Schlammschlachten liefert. Fakt ist aber: Während Pitt in den letzten fünf Jahren auf der Leinwand omnipräsent war - unter anderem in «Allied - Vertraute Feinde», dem Oscar-Epos «Once A Time In Hollywood», «Ad Astra» oder «Babylon» - war Jolie gerade mal in einem einzigen Film zu sehen: 2019 im zweiten Teil von «Maleficent». Ansonsten scheint sie ihre Zeit tatsächlich den Kindern Maddox, 19, Pax, 17, Zahara, 16, Shiloh, 14, sowie Vivienne und Knox, beide 12, gewidmet zu haben.