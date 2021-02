Am Mittwoch dieser Woche aber kam es für Sara nun zu einer grossen Premiere. Wegen eines Auftrages ausser Haus liess sie ihr Baby zum ersten Mal einen ganzen Tag alleine in der Obhut ihrer Mutter. «Das war im Vorfeld ein merkwürdiges Gefühl. Ich habe mich einerseits sehr auf das Business gefreut. Anderseits war ich ich etwas wehmütig, so lange von Lio getrennt zu sein.»