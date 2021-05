Aurora Ramazzotti über ihre Kindheit im Fokus der Paparazzi

In einem Instagram-Post teilt Aurora nun, wie es für sie war, so aufzuwachsen. «Hin und wieder erinnere ich mich an unterschiedliche Phasen meines Lebens, wenn ich ihre Schnappschüsse betrachte, und amüsiere mich darüber. Das war nicht immer so. Ich erinnere mich gut an Momente, in denen ich mich sehr unwohl fühlte. Zum einen, weil ich oft nicht verstand, warum man mich fotografieren wollte, zum anderen, weil es Zeiten gibt im Leben, in denen man am liebsten unsichtbar wäre – und man stelle sich vor, gerade in solchen Zeiten ständig von klickenden Kameras umgeben zu sein.» Gerade in ihrer Teenagerzeit sei das zuweilen sehr hart gewesen. «Ich hatte Panik davor, dass unvorteilhafte Fotos von mir in der Zeitung landen», so Aurora. «Aber am meisten Angst hatte ich vor den Bosheiten der Leute, mit denen ich nach solchen Fotos immer konfrontiert wurde.»